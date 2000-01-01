Мейшутович (Мурзич) Ассея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Мурзич) Ассея Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1815 ст.

Сын: Мейшутович Захариян Александрович

Отец ребёнка: Мейшутович Александр Юзефович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мейшутович Хасень Александрович

Отец ребёнка: Мейшутович Александр Юзефович

Рождение ребёнка
26.10.1817 ст.

Сын: Мейшутович Амурат Александрович

Отец ребёнка: Мейшутович Александр Юзефович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Александр Юзефович

Смерть
Неизвестно
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