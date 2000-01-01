Мейшутович (Мурзич) Ассея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1815 ст.
Сын: Мейшутович Захариян Александрович
Отец ребёнка: Мейшутович Александр Юзефович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мейшутович Хасень Александрович
Отец ребёнка: Мейшутович Александр Юзефович
Рождение ребёнка
26.10.1817 ст.
Сын: Мейшутович Амурат Александрович
Отец ребёнка: Мейшутович Александр Юзефович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно