Мейшутович Абрагам Юзефович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1796 ст.
Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович
Мать: Мейшутович Фатима
Место жительства
До 1810
Минск, Минск
Место жительства
1811
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.01.1818
Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович
Мать ребёнка: Мейшутович Марьянна
Рождение ребёнка
15.05.1819
Сын: Мейшутович Халиль Абрагамович
Мать ребёнка: Мейшутович Марьянна
Рождение ребёнка
03.03.1822
Сын: Мейшутович Амурат Абрагамович
Мать ребёнка: Мейшутович Марьянна
Место жительства
До 1836
Неверы, Мядельский район, Минская область
посемейный список поляков Маркевичей. написано что в 1836 купили землю у Абрагама Мейшутовича в Неверах Фонд 391, опись 6, дело №708 Книга дворян I разряда Вилейского у. /1836/рус.яз./ Копия 1843 г.
Место жительства
1851
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Марьянна
Смерть
Неизвестно