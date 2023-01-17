Мейшутович Абрагам Юзефович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Абрагам Юзефович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1796 ст.

Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович

Мать: Мейшутович Фатима

Место жительства
До 1810
Минск, Минск
Место жительства
1811
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.01.1818

Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович

Мать ребёнка: Мейшутович Марьянна

Рождение ребёнка
15.05.1819

Сын: Мейшутович Халиль Абрагамович

Мать ребёнка: Мейшутович Марьянна

Рождение ребёнка
03.03.1822

Сын: Мейшутович Амурат Абрагамович

Мать ребёнка: Мейшутович Марьянна

Место жительства
До 1836
Неверы, Мядельский район, Минская область
посемейный список поляков Маркевичей. написано что в 1836 купили землю у Абрагама Мейшутовича в Неверах Фонд 391, опись 6, дело №708 Книга дворян I разряда Вилейского у. /1836/рус.яз./ Копия 1843 г.
Место жительства
1851
Селец, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Марьянна

Смерть
Неизвестно
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