Вержиковская (Бабичева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти?.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Рыкова Анна Корнельевна
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Рождение ребёнка
15.10.1863
Сын: Вержиковский Лука Корнеевич
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Вержиковский Трифон Корнеевич
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Рождение ребёнка
17.07.1868
Сын: Вержиковский Илья Корнеевич
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: Олимпиада Корнельевна
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Рождение ребёнка
09.06.1880
Сын: Вержиковский Кирилл Корнеевич
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Рождение ребёнка
12.04.1883
Сын: Вержиковский Василий Корнеевич
Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1885