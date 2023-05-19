Вержиковская (Бабичева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Бабичева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1841

Дата смерти

?.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1860

Муж: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Рыкова Анна Корнельевна

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
15.10.1863

Сын: Вержиковский Лука Корнеевич

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Вержиковский Трифон Корнеевич

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
17.07.1868

Сын: Вержиковский Илья Корнеевич

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: Олимпиада Корнельевна

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
09.06.1880

Сын: Вержиковский Кирилл Корнеевич

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Рождение ребёнка
12.04.1883

Сын: Вержиковский Василий Корнеевич

Отец ребёнка: Вержиковский Корней Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1885