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Вержиковский Илья Корнеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1868

Отец: Вержиковский Корней Максимович

Мать: Вержиковская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Вержиковский Михаил Ильич

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
03.10.1891

Дочь: Харитина Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
22.03.1893

Сын: Вержиковский Василий Ильич

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Апухтина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
16.11.1900

Дочь: Чердаклиева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Вержиковский Павел Ильич

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
09.10.1905

Дочь: Зиновия Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Вержиковская Ксения Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Ксения Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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