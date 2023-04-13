Вержиковская Ксения Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Вержиковский Михаил Ильич
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
03.10.1891
Дочь: Харитина Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
22.03.1893
Сын: Вержиковский Василий Ильич
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Апухтина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
04.08.1897
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
09.09.1899
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
16.11.1900
Дочь: Чердаклиева Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
26.06.1903
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
09.10.1905
Дочь: Зиновия Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно