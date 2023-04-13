Вержиковская Ксения Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская Ксения Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Вержиковский Михаил Ильич

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
03.10.1891

Дочь: Харитина Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
22.03.1893

Сын: Вержиковский Василий Ильич

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Апухтина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
16.11.1900

Дочь: Чердаклиева Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Вержиковский Павел Ильич

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
09.10.1905

Дочь: Зиновия Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Вержиковский Илья Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вержиковский Илья Корнеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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