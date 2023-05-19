Вержиковский Кирилл Корнеевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1880
Дата смерти20.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1880
Бракосочетание
29.10.1906
Рождение ребёнка
24.12.1907
Сын: Вержиковский Василий Кириллович
Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна
Рождение ребёнка
08.10.1909
Дочь: Таисия Кирилловна
Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна
Рождение ребёнка
07.03.1912
Дочь: Антонина Кирилловна
Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна
Рождение ребёнка
10.02.1919
Дочь: Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1922
Причина смерти: голод