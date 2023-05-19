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Вержиковский Кирилл Корнеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.06.1880

Дата смерти

20.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1880

Отец: Вержиковский Корней Максимович

Мать: Вержиковская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Вержиковская Феодора Елисеевна

Рождение ребёнка
24.12.1907

Сын: Вержиковский Василий Кириллович

Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна

Рождение ребёнка
08.10.1909

Дочь: Таисия Кирилловна

Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна

Рождение ребёнка
07.03.1912

Дочь: Антонина Кирилловна

Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна

Рождение ребёнка
10.02.1919

Дочь: Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Вержиковская Феодора Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1922
Причина смерти: голод
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