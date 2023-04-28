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Вержиковский Трифон Корнеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.02.1866

Дата смерти

17.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1866

Отец: Вержиковский Корней Максимович

Мать: Вержиковская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Вержиковская Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: Валентина Трифоновна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
02.01.1903

Сын: Вержиковский Яков Трифонович

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
01.09.1904

Дочь: Мария Трифоновна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Вержиковский Демьян Трифонович

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
22.12.1908

Дочь: Евгения Трифоновна

Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1922
Причина смерти: голод
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