Вержиковский Трифон Корнеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1866
Дата смерти17.01.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1866
Бракосочетание
31.10.1899
Рождение ребёнка
09.02.1901
Дочь: Валентина Трифоновна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
02.01.1903
Сын: Вержиковский Яков Трифонович
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
01.09.1904
Дочь: Мария Трифоновна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Вержиковский Демьян Трифонович
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
22.12.1908
Дочь: Евгения Трифоновна
Мать ребёнка: Вержиковская Анна Порфирьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1922
Причина смерти: голод