Рыкова (Вержиковская) Анна Корнельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова (Вержиковская) Анна Корнельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вержиковский Корней Максимович

Мать: Вержиковская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Рыков Стефан Акимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Рыков Петр Стефанович

Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Рыков Иван Стефанович

Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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