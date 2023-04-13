Рыкова (Вержиковская) Анна Корнельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
04.11.1879
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Рыков Стефан Акимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно