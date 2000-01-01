село Поповка, село Поповка, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1913) — Familio

Поповка

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
402Поповка, сел. каз.при р. Берде.505064620232251Церковь православная 1. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Поповская волость
180. Поповка (Антоновка), село бывшее государственное, при реке Берде, дворов 771, жителей 5088, в. правл. (уездный город в 50 верстах), церковь православная, еврейская с Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Поповская волость
село Поповка
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