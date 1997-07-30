Рюмин Дмитрий Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.08.1914
Дата смерти30.07.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914
Отец: Рюмин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1945
Мать ребёнка: Савостина (Краснова) Елена Ивановна
Бракосочетание
10.07.1949
Носила фамилию Рюмина с 1949 по 1975 годы, пока не вышла замуж снова.
Развод
27.01.1970
Смерть
30.07.1997