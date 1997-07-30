Рюмин Дмитрий Трофимович 01.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рюмин Дмитрий Трофимович

Место рождения

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.08.1914

Дата смерти

30.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914

Отец: Рюмин Трофим

Мать: не указана

Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1945

Сын: Рюмин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Савостина (Краснова) Елена Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
10.07.1949

Жена: Савостина (Краснова) Елена Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Носила фамилию Рюмина с 1949 по 1975 годы, пока не вышла замуж снова.
Развод
27.01.1970

Жена: Савостина (Краснова) Елена Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
30.07.1997

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