Рюмин Сергей Дмитриевич 15.11.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рюмин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

15.11.1945

Дата смерти

08.07.2013

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1945

Отец: Рюмин Дмитрий Трофимович

Мать: Савостина (Краснова) Елена Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Развод
15.03.1972

Жена: Рюмина Лидия Валентиновна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
28.06.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
08.07.2013
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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