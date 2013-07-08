Рюмин Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1945
Дата смерти08.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1945
Развод
15.03.1972
Бракосочетание
28.06.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.2013
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область