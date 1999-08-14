Савостина (Краснова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1918
Дата смерти14.08.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918
Отец: Краснов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1945
Отец ребёнка: Рюмин Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
10.07.1949
Носила фамилию Рюмина с 1949 по 1975 годы, пока не вышла замуж снова.
Развод
27.01.1970
Бракосочетание
08.02.1975
Смерть
14.08.1999