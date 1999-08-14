Савостина (Краснова) Елена Ивановна 14.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСавостина (Краснова) Елена Ивановна

Савостина (Краснова) Елена Ивановна

Место рождения

Шавеки, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

14.11.1918

Дата смерти

14.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918

Отец: Краснов Иван

Мать: не указана

Шавеки, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
15.11.1945

Сын: Рюмин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Рюмин Дмитрий Трофимович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
10.07.1949

Муж: Рюмин Дмитрий Трофимович

Самара, Самара, Самарская область
Носила фамилию Рюмина с 1949 по 1975 годы, пока не вышла замуж снова.
Развод
27.01.1970

Муж: Рюмин Дмитрий Трофимович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1975

Муж: Савостин Николай Филиппович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
14.08.1999
Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.