деревня Сумбулово, деревня Сумбулово, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сумбулово

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Сумбуловская волость
1316. Сумбулова, деревня бывшая государственная, при озере, дворов 110, жителей 750, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 3 п. дв.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Спасский уезд, Сумбуловская волость
деревня Сумбулова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1246Сумбуловодеревня54°32'с.ш.40°09'в.д.N-37-057

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Панинское сельское поселение
61646473141д Сумбуловодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3229Сумбулова, д. вл.при колодцах.222984308297Почтовая станция.
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