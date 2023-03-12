Полякова (Каулина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Каулина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.02.1832

Дата смерти

14.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1832

Отец: Каулин Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шмаровина Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1853

Сын: Поляков Василий Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Поляков Иван Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Поляков Яков Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Поляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Поляков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Покровская Мария Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Дата по ИП, была "до 1878"
Рождение ребёнка
27.07.1873

Дочь: Семёнова Анна Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
13.10.1874

Сын: Поляков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Яковлевич

До 1850
Смерть
14.03.1913
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