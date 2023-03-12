Полякова (Каулина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.02.1832
Дата смерти14.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.02.1832
Отец: Каулин Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шмаровина Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Поляков Василий Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Поляков Иван Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Поляков Яков Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Поляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Поляков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Покровская Мария Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Дата по ИП, была "до 1878"
Рождение ребёнка
27.07.1873
Дочь: Семёнова Анна Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
13.10.1874
Сын: Поляков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
До 1850
Смерть
14.03.1913