Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Поляков Александр Яковлевич

Мать: Полякова Анна Ивановна

Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Шмаровин Владимир Егорович

Место жительства
1917
Москва, город федерального значения Москва
Б. Молчановка 25, соб.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаровин Владимир Егорович

Похороны
1918
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище уч.3 ряд 54
Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва
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