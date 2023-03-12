Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Шмаровин Владимир Егорович
Место жительства
1917
Б. Молчановка 25, соб.
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1918
Новодевичье кладбище уч.3 ряд 54
Смерть
1918