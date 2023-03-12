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Шмаровин Владимир Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Шмаровина Агриппина Александровна

Эмиграция
1901
Москва, город федерального значения Москва
Б. Молчановка, д. Вульферт, где им организовывались знаменитые "шмаровинские"встречи творч.интеллигенции(Репин,Левитан,Бунин,Шаляпин,Бакше
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмаровина Агриппина Александровна

Смерть
1924
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьевское кладбище, уч. № 1
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