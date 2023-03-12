Шмаровин Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Шмаровина Агриппина Александровна
Эмиграция
1901
Б. Молчановка, д. Вульферт, где им организовывались знаменитые "шмаровинские"встречи творч.интеллигенции(Репин,Левитан,Бунин,Шаляпин,Бакше
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924
Похороны
Неизвестно
Ваганьевское кладбище, уч. № 1