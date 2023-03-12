Поляков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Выгодчикова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1888
Дочь: Морозова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Ольга Ивановна
Место жительства
1901
Штатный, соб.д.
Место жительства
1917
Штатный 9
Похороны
1924
Новодевичье кладбище, уч №3
Смерть
1924