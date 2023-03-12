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Поляков Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Поляков Александр Яковлевич

Мать: Полякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Выгодчикова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1888

Дочь: Морозова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Ольга Ивановна

Место жительства
1901
Москва, город федерального значения Москва
Штатный, соб.д.
Место жительства
1917
Москва, город федерального значения Москва
Штатный 9
Похороны
1924
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, уч №3
Смерть
1924
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