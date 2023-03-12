Полякова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Выгодчикова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Рождение ребёнка
16.02.1888

Дочь: Морозова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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