Полякова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Выгодчикова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.02.1888
Дочь: Морозова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Смерть
Неизвестно