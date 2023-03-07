Поляков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения13.10.1874
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1874
Место жительства
1901
Рог.ч., Ст. Космодамианский, д. Полякова
Бракосочетание
02.10.1905
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1906
Сын: Поляков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Полякова Софья Ромуальдовна
(по ст. стилю)
Место жительства
1927
Страстной бульв. 8, кв. 3
Место жительства
1930
Ташкент
Место жительства
1934
Смерть
1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Февраль