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Поляков Сергей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.10.1874

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1874

Отец: Поляков Александр Яковлевич

Мать: Полякова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1901
Москва, город федерального значения Москва
Рог.ч., Ст. Космодамианский, д. Полякова
Бракосочетание
02.10.1905

Жена: Полякова Софья Ромуальдовна

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1906

Сын: Поляков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Полякова Софья Ромуальдовна

Москва, город федерального значения Москва
(по ст. стилю)
Место жительства
1927
Москва, город федерального значения Москва
Страстной бульв. 8, кв. 3
Место жительства
1930
Ташкент
Место жительства
1934
Смерть
1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Февраль
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