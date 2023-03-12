Полякова (Дусек) Софья Ромуальдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Дусек) Софья Ромуальдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Поляков Сергей Александрович

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1906

Сын: Поляков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Поляков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
(по ст. стилю)
Смерть
Неизвестно
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