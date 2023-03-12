Полякова (Дусек) Софья Ромуальдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1905
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1906
Сын: Поляков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Поляков Сергей Александрович
Москва, город федерального значения Москва
(по ст. стилю)
Смерть
Неизвестно