Покровская (Полякова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Дата по ИП, была "до 1878"
Рождение ребёнка
1897
Сын: Покровский Сергей (Аркадий) Сергеевич
Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич
Рождение ребёнка
24.11.1898
Сын: Покровский Алексей (Тоска)
Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Покровский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1946
>