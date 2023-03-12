Покровская (Полякова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровская (Полякова) Мария Александровна

Покровская (Полякова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Поляков Александр Яковлевич

Мать: Полякова Анна Ивановна

Дата по ИП, была "до 1878"
Рождение ребёнка
1897

Сын: Покровский Сергей (Аркадий) Сергеевич

Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич

Чернево, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1898

Сын: Покровский Алексей (Тоска)

Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич

Чернево, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Покровский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Покровский Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Сергей Ильич

Смерть
После 1946
>
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close