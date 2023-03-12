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Покровский Сергей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

17.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Между 06.12.1893 и 1907
Лекарь при фабричной больнице т-ва Знаменской мануфактуры А.Я. Полякова
Работа или профессия
1895
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Заведующий больницей при фабрике Полякова
Рождение ребёнка
1897

Сын: Покровский Сергей (Аркадий) Сергеевич

Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна

Чернево, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1898

Сын: Покровский Алексей (Тоска)

Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна

Чернево, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Покровский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна

Награда
06.12.1903
из надворного советника в коллежские советники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
17.06.1907
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Причина смерти: порок сердца | Метрическая книга с. Губайлово за 1907 г., с. 417
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
в церковной ограде Знаменской церкви
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