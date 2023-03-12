Покровский Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти17.06.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Между 06.12.1893 и 1907
Лекарь при фабричной больнице т-ва Знаменской мануфактуры А.Я. Полякова
Работа или профессия
1895
Заведующий больницей при фабрике Полякова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Покровский Сергей (Аркадий) Сергеевич
Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1898
Сын: Покровский Алексей (Тоска)
Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Покровский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна
Награда
06.12.1903
из надворного советника в коллежские советники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Покровская Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
17.06.1907
Причина смерти: порок сердца | Метрическая книга с. Губайлово за 1907 г., с. 417
Похороны
Неизвестно
в церковной ограде Знаменской церкви