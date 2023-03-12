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Поляков Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Поляков Александр Яковлевич

Мать: Полякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Покровская Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна

Бракосочетание
15.07.1902

Жена: Полякова Мария Егоровна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3233, стр. 133 // п.п.гр. Григорий Александрович Поляков (первым браком) 39 л., и Богородского уезда, Осеевской волости дер Хотовой крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1908

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна

Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1910

Сын: Поляков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна

Смерть
1917
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