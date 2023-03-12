Поляков Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Покровская Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна
Бракосочетание
15.07.1902
Жена: Полякова Мария Егоровна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3233, стр. 133 // п.п.гр. Григорий Александрович Поляков (первым браком) 39 л., и Богородского уезда, Осеевской волости дер Хотовой крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1908
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна
Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1910
Сын: Поляков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Полякова Мария Егоровна
Смерть
1917