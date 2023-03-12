Полякова (Киселева) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Покровская Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович
Бракосочетание
15.07.1902
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3233, стр. 133 // п.п.гр. Григорий Александрович Поляков (первым браком) 39 л., и Богородского уезда, Осеевской волости дер Хотовой крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1908
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович
Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1910
Сын: Поляков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно