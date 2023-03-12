Полякова (Киселева) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Киселева) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Покровская Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович

Бракосочетание
15.07.1902

Муж: Поляков Григорий Александрович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3233, стр. 133 // п.п.гр. Григорий Александрович Поляков (первым браком) 39 л., и Богородского уезда, Осеевской волости дер Хотовой крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1908

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович

Хомутово, Гребневская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1910

Сын: Поляков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Поляков Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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