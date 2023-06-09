Трефил Семёнов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Семён Яковлев
Мать: не указана
МК-1839 25/27.01.1839 Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянина Трефила Семенова жена Наталья Матфиева Священник Иоанн Мартинов Пылаев Дьячек Иван Меркурьев Щепин Пономарь Арсений Иван... Показать все
Бракосочетание
09.04.1839
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 09.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком Деревни Кладова крестьянин Трефил Семенов вторым браком православного вероисповедания Лета жениха: 36 Звание... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Александр Трефилов
Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова
ИВ-1841 Александр 1=1840 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Александр 11=1839 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Александр 15=1839 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1841
Дочь: Евдокия Трефилова
Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова
ИВ-1841 Евдокии нет МК-1841 04/06.08.1841 Евдокия Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Трефио Семенов и законная его жена Ирина Карпова, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Сын: Агап Трефилов
Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова
ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ИВ-1850 Агап 6=1844 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Агап 10=1844 ИВ-1855--- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Агапа нет ИВ-1858-1859 такой в... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Трефилова
Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова
ИВ-1846-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Ирина 4=1846 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Ирина 8=1846 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Ирина 13=1844 ИВ-1858-1859... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Трефилов
Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова
ИВ-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Иван 1=1849 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Иван 5=1849 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Иван 8=1849 ИВ-1858-1859 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Трефилова
Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Марья 2=1852 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Марья 5=1852 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Марья 8=1852 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно