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Трефил Семёнов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Семён Яковлев

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1839 25/27.01.1839 Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянина Трефила Семенова жена Наталья Матфиева Священник Иоанн Мартинов Пылаев Дьячек Иван Меркурьев Щепин Пономарь Арсений Иван... Показать все
Бракосочетание
09.04.1839

Жена: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 09.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком Деревни Кладова крестьянин Трефил Семенов вторым браком православного вероисповедания Лета жениха: 36 Звание... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Александр Трефилов

Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Александр 1=1840 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Александр 11=1839 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Александр 15=1839 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1841

Дочь: Евдокия Трефилова

Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1841 Евдокии нет МК-1841 04/06.08.1841 Евдокия Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Трефио Семенов и законная его жена Ирина Карпова, оба православного вероиспове... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Сын: Агап Трефилов

Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ИВ-1850 Агап 6=1844 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Агап 10=1844 ИВ-1855--- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Агапа нет ИВ-1858-1859 такой в... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Трефилова

Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1846-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Ирина 4=1846 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Ирина 8=1846 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Ирина 13=1844 ИВ-1858-1859... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Трефилов

Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Иван 1=1849 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Иван 5=1849 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Иван 8=1849 ИВ-1858-1859 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Трефилова

Мать ребёнка: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1852 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1853 --- ИВ-1854 Марья 2=1852 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Марья 5=1852 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1860 Марья 8=1852 Далее ИВ нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Наталья Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно