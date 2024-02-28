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Первая Жена Мария Кузьмина

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

04.03.1819

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СВЕКРОВЬ ИРИНЫ ПОЛИКАРПОВОЙ МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же ч... Показать все
Рождение ребёнка
1803

Сын: Трефил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Поручитель!!! Поручитель!!!МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипк... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1806

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомянутой Казанской ... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1808

Сын: Первый Сын Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1808 У кого кто родился 20/21.04.1808 Бежецкого уезда Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Ивана которой омолитвован означенным священником... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1809

Сын: Константин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1809 У кого кто родился 16/17.05.1809 Бежецкого уезда Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Константина которой омолитвован священником Март... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Первая Жена Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
КЛАДОВО ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 15.05.1838 Когда и кто именно венчаны: Того же числа Казенной Починовской волости деревни Збунова умершаго крестьянина Никиты Алексеева сын Иван с девкою... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1817

Сын: Второй Сын Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1817 06.01.1817 У кого кто родился: Бежецкого уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина родила сына Ивана, который омолитвован священником Мартином Ма... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1819

Сын: Арсений Семёнов

Отец ребёнка: Семён Яковлев

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1819 такой ведомости нет ⛔ МК-1819 01/03.03.1819 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина родила сына Арсения,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
04.03.1819
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1819 04.03.1819 Кто именно померли: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина, оная умершая погребена священником Мартином Мартиновым... Показать все
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