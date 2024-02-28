Первая Жена Мария Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти04.03.1819
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1785
Отец: Кузьма
СВЕКРОВЬ ИРИНЫ ПОЛИКАРПОВОЙ МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же ч... Показать все
Рождение ребёнка
1803
Сын: Трефил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев
Поручитель!!! Поручитель!!!МК-1835 Когда и кто имянно венчаны. 04.02.1835 Четвертаго числа Починовской волости деревни Маркова крестьянина Якима Петрова сын Илья с девкою той же волости деревни Филипк... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1806
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев
МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомянутой Казанской ... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1808
Отец ребёнка: Семён Яковлев
МК-1808 У кого кто родился 20/21.04.1808 Бежецкого уезда Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Ивана которой омолитвован означенным священником... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1809
Сын: Константин Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев
МК-1809 У кого кто родился 16/17.05.1809 Бежецкого уезда Присецкой волости Деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Константина которой омолитвован священником Март... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Первая Жена Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён Яковлев
КЛАДОВО ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 15.05.1838 Когда и кто именно венчаны: Того же числа Казенной Починовской волости деревни Збунова умершаго крестьянина Никиты Алексеева сын Иван с девкою... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1817
Отец ребёнка: Семён Яковлев
МК-1817 06.01.1817 У кого кто родился: Бежецкого уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина родила сына Ивана, который омолитвован священником Мартином Ма... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1819
Сын: Арсений Семёнов
Отец ребёнка: Семён Яковлев
ИВ-1819 такой ведомости нет ⛔ МК-1819 01/03.03.1819 У кого кто родился: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина родила сына Арсения,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1819
МК-1819 04.03.1819 Кто именно померли: Бежецкого уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина, оная умершая погребена священником Мартином Мартиновым... Показать все