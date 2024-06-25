Второй Сын Иван Семёнов
Место рождения
Дата рождения06.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1817
Отец: Семён Яковлев
МК-1817 06.01.1817 У кого кто родился: Бежецкого уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина родила сына Ивана, который омолитвован священником Мартином Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1840
Жена: Мариамна Герасимова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын Иван правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно