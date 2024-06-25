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Второй Сын Иван Семёнов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

06.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1817

Отец: Семён Яковлев

Мать: Первая Жена Мария Кузьмина

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1817 06.01.1817 У кого кто родился: Бежецкого уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Космина родила сына Ивана, который омолитвован священником Мартином Ма... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
26.05.1840

Жена: Мариамна Герасимова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын Иван правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно

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