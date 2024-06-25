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Семён Семёнов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

29.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1806

Отец: Семён Яковлев

Мать: Первая Жена Мария Кузьмина

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомянутой Казанской ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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