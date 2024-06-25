Семён Семёнов
Место рождения
Дата рождения29.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1806
Отец: Семён Яковлев
МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомянутой Казанской ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно