Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Восприемник!!! МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Первая Жена Мария Кузьмина
Мать ребёнка: не указана
СВЕКРОВЬ ИРИНЫ ПОЛИКАРПОВОЙ МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же ч... Показать все
Смерть
Неизвестно