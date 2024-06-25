Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Первая Жена Мария Кузьмина

Мать ребёнка: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СВЕКРОВЬ ИРИНЫ ПОЛИКАРПОВОЙ МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же ч... Показать все
Смерть
Неизвестно

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