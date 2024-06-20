Антон Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Восприемник!!! МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.1812
Жена: Ирина Константинова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1812 Кто имянно венчаны 30.06.1812 Того же уезда и вотчины деревни Лукина крестьянской сын отрок Антон Космин с девкою того же уезда и вотчины деревни Оксиньина умершаго крестьянина Константина Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно