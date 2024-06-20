Антон Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Кузьмин

Антон Кузьмин

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1806 29.03.1806 Бежецкаго уезда Казенной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Семена Яковлева жена Марья Козмина родила сына Семена которой крещен того же числа вышеупомян... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.06.1812

Жена: Ирина Константинова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1812 Кто имянно венчаны 30.06.1812 Того же уезда и вотчины деревни Лукина крестьянской сын отрок Антон Космин с девкою того же уезда и вотчины деревни Оксиньина умершаго крестьянина Константина Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.