Ирина Трефилова
Место рождения
Дата рождения03.04.1846
Дата смерти15.07.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1846
Отец: Трефил Семёнов
ИВ-1846 такой ведомости нет ⛔ МК-1846 03/06.04.1846 Ирина Бежецкого уезда и Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Трефил Семенов и законная жена его Ирина Карпова, оба православно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1855
МК-1855 15/17.07.1855 Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Трефила Семенова дочь его девица Ирина Священник Иоанн Мартинов Пылаев Дьячек Иван Меркурьев Щепин Л... Показать все