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Ирина Трефилова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

03.04.1846

Дата смерти

15.07.1855

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1846

Отец: Трефил Семёнов

Мать: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1846 такой ведомости нет ⛔ МК-1846 03/06.04.1846 Ирина Бежецкого уезда и Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Трефил Семенов и законная жена его Ирина Карпова, оба православно... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
15.07.1855
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1855 15/17.07.1855 Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Трефила Семенова дочь его девица Ирина Священник Иоанн Мартинов Пылаев Дьячек Иван Меркурьев Щепин Л... Показать все

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