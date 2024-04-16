Агап Трефилов
Место рождения
Дата рождения09.03.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1844
Отец: Трефил Семёнов
ИВ-1844 такой ведомости нет ⛔ МК-1844 09/11.03.1844 Агапий Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Трефил Семенов и законной его жены Ирины Карповой, оба православного ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно