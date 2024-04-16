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Агап Трефилов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

09.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1844

Отец: Трефил Семёнов

Мать: Вторая Жена Ирина Поликарпова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1844 такой ведомости нет ⛔ МК-1844 09/11.03.1844 Агапий Бежецкого уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин Трефил Семенов и законной его жены Ирины Карповой, оба православного ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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