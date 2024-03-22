Александр Трефилов
Место рождения
Дата рождения21.11.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1838
Отец: Трефил Семёнов
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 Число рождения: 21.11.1838 У кого кто родился: Двадцать перваго числа Бежецкаго уезда Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянина Трефилла Семенова и... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно