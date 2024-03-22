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Александр Трефилов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

21.11.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1838

Отец: Трефил Семёнов

Мать: Первая Жена Наталья Матвеева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1838 такой ведомости нет ⛔ МК-1838 Число рождения: 21.11.1838 У кого кто родился: Двадцать перваго числа Бежецкаго уезда Казенной Починовской волости деревни Кладова крестьянина Трефилла Семенова и... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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