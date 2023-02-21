Валиахметов Хабибулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Валиахмет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Хабибуллин Фатих
Мать ребёнка: Валиахметова? Гайнезада жена
Рождение ребёнка
11.03.1916
Мать ребёнка: Валиахметова? Гайнезада жена
Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хабибуллин Гильмулла
Мать ребёнка: Фархыжиан
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Галиева Мауа
Мать ребёнка: Фархыжиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фархыжиан
Смерть
1959