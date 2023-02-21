Валиахметов Хабибулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметов Хабибулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Валиахмет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Хабибуллин Фатих

Мать ребёнка: Валиахметова? Гайнезада жена

Рождение ребёнка
11.03.1916

Сын: Хабибуллин Файзелгаян

Мать ребёнка: Валиахметова? Гайнезада жена

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Хабибуллин Гильмулла

Мать ребёнка: Фархыжиан

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Галиева Мауа

Мать ребёнка: Фархыжиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фархыжиан

Смерть
1959
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