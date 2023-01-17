Галиева (Хабибуллина) Мауа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Валиахметов Хабибулла
Мать: Фархыжиан
Рождение ребёнка
02.04.1957
Рождение ребёнка
03.01.1959
Рождение ребёнка
20.06.1963
Рождение ребёнка
21.05.1970
Первомайский, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиев Мулланур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2009