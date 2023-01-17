Галиева (Хабибуллина) Мауа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиева (Хабибуллина) Мауа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Валиахметов Хабибулла

Мать: Фархыжиан

Рождение ребёнка
02.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Мулланур

Рождение ребёнка
03.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Мулланур

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Мулланур

Рождение ребёнка
21.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Мулланур

Первомайский, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиев Мулланур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Мулланур

Смерть
2009
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