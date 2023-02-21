Галиев Мулланур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1957
Рождение ребёнка
03.01.1959
Рождение ребёнка
20.06.1963
Рождение ребёнка
21.05.1970
Первомайский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галиева Мауа
Работа или профессия
Неизвестно
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пожарный
Смерть
Неизвестно