Галиев Мулланур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиев Мулланур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева Мауа

Рождение ребёнка
03.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева Мауа

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева Мауа

Рождение ребёнка
21.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева Мауа

Первомайский, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева Мауа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиева Мауа

Работа или профессия
Неизвестно
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пожарный
Смерть
Неизвестно
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