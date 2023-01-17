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Хабибуллин Файзелгаян

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Место рождения

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.03.1916

Дата смерти

13.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

Дети

Около 1937 г.р.
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1951 г.р.
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ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1916

Отец: Валиахметов Хабибулла

Мать: Валиахметова? Гайнезада жена

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Маганави

Мать ребёнка: Сара

Рождение ребёнка
03.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Минневафа

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Минневафа

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1951

Дочь: Флария

Мать ребёнка: Хабибуллина Минневафа

Рождение ребёнка
01.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Минневафа

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Минневафа

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сара

Смерть
13.10.1993
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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