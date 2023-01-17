Хабибуллин Файзелгаян
Место рождения
Дата рождения11.03.1916
Дата смерти13.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1916
Отец: Валиахметов Хабибулла
Рождение ребёнка
03.07.1947
Рождение ребёнка
12.04.1949
Рождение ребёнка
25.05.1951
Дочь: Флария
Мать ребёнка: Хабибуллина Минневафа
Рождение ребёнка
01.05.1953
Рождение ребёнка
20.07.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сара
Смерть
13.10.1993