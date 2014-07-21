(Хабибуллина) Флария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1951
Дата смерти21.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1951
Отец: Хабибуллин Файзелгаян
Мать: Хабибуллина Минневафа
Рождение ребёнка
26.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
21.07.2014