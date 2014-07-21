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(Хабибуллина) Флария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1951

Дата смерти

21.07.2014

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1951

Отец: Хабибуллин Файзелгаян

Мать: Хабибуллина Минневафа

Рождение ребёнка
26.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
21.07.2014
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