Хабибуллина (Хатмуллина) Минневафа
Место рождения
Дата рождения18.11.1924
Дата смерти25.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924
Отец: Султанов Хатмулла
Мать: Султанова Хубайба
Рождение ребёнка
03.07.1947
Рождение ребёнка
12.04.1949
Рождение ребёнка
25.05.1951
Дочь: Флария
Отец ребёнка: Хабибуллин Файзелгаян
Рождение ребёнка
01.05.1953
Рождение ребёнка
20.07.1955
Смерть
25.02.2014