Хабибуллина (Хатмуллина) Минневафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Хатмуллина) Минневафа

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Место рождения

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1924

Дата смерти

25.02.2014

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1924

Отец: Султанов Хатмулла

Мать: Султанова Хубайба

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Файзелгаян

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Файзелгаян

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1951

Дочь: Флария

Отец ребёнка: Хабибуллин Файзелгаян

Рождение ребёнка
01.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Файзелгаян

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Файзелгаян

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.02.2014
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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