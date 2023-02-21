Султанова (Галимова) Хубайба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти14.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хатмуллин Давлет Дәуләтяр
Отец ребёнка: Султанов Хатмулла
Рождение ребёнка
18.11.1924
Дочь: Хабибуллина Минневафа
Отец ребёнка: Султанов Хатмулла
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дәуләтнур
Отец ребёнка: Султанов Хатмулла
Рождение ребёнка
1929
Сын: Султанов Габдулла
Отец ребёнка: Султанов Хатмулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Султанов Хатмулла
Смерть
14.09.1961
Точная дата взята с оборота единственного фото. Год также встречается в письменной шежере Флюза-Зульфия