Султанова (Галимова) Хубайба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова (Галимова) Хубайба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

14.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Галим

Мать: ?Майда

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хатмуллин Давлет Дәуләтяр

Отец ребёнка: Султанов Хатмулла

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1924

Дочь: Хабибуллина Минневафа

Отец ребёнка: Султанов Хатмулла

Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дәуләтнур

Отец ребёнка: Султанов Хатмулла

Рождение ребёнка
1929

Сын: Султанов Габдулла

Отец ребёнка: Султанов Хатмулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Хатмулла

Смерть
14.09.1961
Новоякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Точная дата взята с оборота единственного фото. Год также встречается в письменной шежере Флюза-Зульфия
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