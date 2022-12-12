Валиахметова? Гайнезада жена
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Мухаметзарип
Мать: не указана
Дата по с/х переписи 1917 года (там записано 38 лет), место – ориентировочно
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Хабибуллин Фатих
Отец ребёнка: Валиахметов Хабибулла
Рождение ребёнка
11.03.1916
Отец ребёнка: Валиахметов Хабибулла
Смерть
Неизвестно