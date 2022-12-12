Валиахметова? Гайнезада жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметова? Гайнезада жена

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Место рождения

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Мухаметзарип

Мать: не указана

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата по с/х переписи 1917 года (там записано 38 лет), место – ориентировочно
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Хабибуллин Фатих

Отец ребёнка: Валиахметов Хабибулла

Рождение ребёнка
11.03.1916

Сын: Хабибуллин Файзелгаян

Отец ребёнка: Валиахметов Хабибулла

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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