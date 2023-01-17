Мухаметзарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзарип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Валиахметова? Гайнезада жена

Мать ребёнка: не указана

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата по с/х переписи 1917 года (там записано 38 лет), место – ориентировочно
Смерть
Неизвестно
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