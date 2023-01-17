Мухаметзарип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Валиахметова? Гайнезада жена
Мать ребёнка: не указана
Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата по с/х переписи 1917 года (там записано 38 лет), место – ориентировочно
Смерть
Неизвестно