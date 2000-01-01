Хабибуллин Фатих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабибуллин Фатих

Хабибуллин Фатих

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

01.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Валиахметов Хабибулла

Мать: Валиахметова? Гайнезада жена

Рождение ребёнка
27.12.1937

Дочь: Фаузия

Мать ребёнка: Хабибуллина Сагида

Рождение ребёнка
10.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Сагида

Смерть
01.01.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close