Хабибуллин Фатих
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти01.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец: Валиахметов Хабибулла
Рождение ребёнка
27.12.1937
Дочь: Фаузия
Мать ребёнка: Хабибуллина Сагида
Рождение ребёнка
10.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибуллина Сагида
Смерть
01.01.1943