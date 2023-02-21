Хабибуллина Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1912
Дата смерти29.11.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1937
Дочь: Фаузия
Отец ребёнка: Хабибуллин Фатих
Рождение ребёнка
10.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Фатих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Фатих
Смерть
29.11.1973