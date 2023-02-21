Хабибуллина Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Сагида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1912

Дата смерти

29.11.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1937

Дочь: Фаузия

Отец ребёнка: Хабибуллин Фатих

Рождение ребёнка
10.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Фатих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Фатих

Смерть
29.11.1973
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