Валиахмет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Гатаулла
Мать ребёнка: не указана
Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата и место – по с/х переписи 1917 г.
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана