Валиахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахмет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1872 г.р.
1875 г.р.
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Добавил:

ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Гатаулла

Мать ребёнка: не указана

Староякшеево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата и место – по с/х переписи 1917 г.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Валиахметов Хабибулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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