Хабибуллин Гильмулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Гильмулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Валиахметов Хабибулла

Мать: Фархыжиан

Смерть
1943
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