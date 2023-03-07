Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

12.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пузанков Сергей Григорьев

Мать: Пузанкова - Палапова Наталия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1847

Жена: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1848

Сын: Пузаньков Адриан 2-й

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1848

Сын: Пузанков Адриан (Фадеев)

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1850

Сын: Пузанков Фёдор (Фёдоров)

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1852

Сын: Пузанков Иван (Фадеев)

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1854

Сын: Пузанков Василий Фадеев

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1855

Дочь: Домника Фёдорова

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гончарова Марина Фадеева

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1858

Сын: Пузанков Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1860

Сын: Кирилл Фадеев

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Пузаньков Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пузанькова Анастасия Фадеева

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Пузаньков Николай Фаддеев

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1873

Дочь: Улита Фадеева

Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.03.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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