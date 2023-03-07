Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти12.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
28.09.1847
Жена: Пузанкова Евдокия Ильина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1848
Сын: Пузаньков Адриан 2-й
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
24.08.1848
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
09.06.1850
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
22.09.1852
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
27.12.1854
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
30.12.1855
Дочь: Домника Фёдорова
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гончарова Марина Фадеева
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
17.07.1858
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
03.06.1860
Сын: Кирилл Фадеев
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
25.07.1861
Сын: Пузаньков Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пузанькова Анастасия Фадеева
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Пузаньков Николай Фаддеев
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
28.07.1873
Дочь: Улита Фадеева
Мать ребёнка: Пузанкова Евдокия Ильина
Смерть
12.03.1882
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище