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Пузанков Адриан (Фадеев)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1848

Отец: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Мать: Пузанкова Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Мария Аввакумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1876

Сын: Пузаньков Василий Андрианов

Мать ребёнка: Мария Аввакумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1877

Дочь: Анна Адрианова

Мать ребёнка: Мария Аввакумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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