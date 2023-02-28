Пузанков Адриан (Фадеев)
Место рождения
Дата рождения24.08.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1848
Бракосочетание
03.11.1874
Жена: Мария Аввакумова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1876
Сын: Пузаньков Василий Андрианов
Мать ребёнка: Мария Аввакумова
Рождение ребёнка
06.12.1877
Дочь: Анна Адрианова
Мать ребёнка: Мария Аввакумова
Смерть
Неизвестно