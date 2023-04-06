Пузанкова (Оловянникова) Евдокия Ильина
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти06.02.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Пузаньков Адриан 2-й
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Дочь: Домника Фёдорова
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Дочь: Гончарова Марина Фадеева
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Сын: Кирилл Фадеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Сын: Пузаньков Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Дочь: Пузанькова Анастасия Фадеева
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Сын: Пузаньков Николай Фаддеев
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев
Дочь: Улита Фадеева
Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев