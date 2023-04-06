Пузанкова (Оловянникова) Евдокия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанкова (Оловянникова) Евдокия Ильина

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Оловянников Илья Никифоров

Мать: Оловянникова Агафия Корнилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1847

Муж: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1848

Сын: Пузаньков Адриан 2-й

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1848

Сын: Пузанков Адриан (Фадеев)

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1850

Сын: Пузанков Фёдор (Фёдоров)

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1852

Сын: Пузанков Иван (Фадеев)

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1854

Сын: Пузанков Василий Фадеев

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1855

Дочь: Домника Фёдорова

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гончарова Марина Фадеева

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1858

Сын: Пузанков Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1860

Сын: Кирилл Фадеев

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1861

Сын: Пузаньков Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пузанькова Анастасия Фадеева

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Пузаньков Николай Фаддеев

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1873

Дочь: Улита Фадеева

Отец ребёнка: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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