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Пузанков Иван (Фадеев)

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.09.1852

Дата смерти

10.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1852

Отец: Пузанков Фёдор (Фадей) Сергеев

Мать: Пузанкова (Оловянникова) Евдокия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1880

Жена: Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Пузанков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1882

Дочь: (Пузанькова) Наталия Иванова

Мать ребёнка: Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.12.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно

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