Пузанков Иван (Фадеев)
Место рождения
Дата рождения22.09.1852
Дата смерти10.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1852
Бракосочетание
24.10.1880
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1881
Мать ребёнка: Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
13.08.1882
Дочь: (Пузанькова) Наталия Иванова
Мать ребёнка: Пузанкова (Яскина) Параскева Иосифова
Смерть
10.12.1882
Похороны
Неизвестно